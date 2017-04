Huelga de hambre indefinida por prisioneros políticos de las FARC-EP

El presente comunicado es para poner en conocimiento que todos los prisioneros políticos de las FARC-EP que se encuentran en la cárcel de alta y mediana seguridad de San Isidro, Popayán iniciamos una huelga de hambre por tiempo indefinido, hasta que no se den soluciones de fondo a las siguientes peticiones:

1. Exigimos mejoramiento del servicio de salud de este establecimiento penitenciario ya que es muy precario su servicio, no cuenta con medicamentos, ni especialistas calificados, a esto se suma la negligencia de la guardia (IMPEC) para que los internos sean atendidos y llevados al área de sanidad. Como es el caso del día 9 de febrero a las 3:45 pm donde fue apuñalado con una varilla el interno que responde al nombre de Marino Fernández Puyo (TD:2412) por otro interno con problemas siquiátricos, el compañero Marino pasó una semana entera exigiendo atención médica, la sistemática negligencia médica del establecimiento penitenciario por controlar la infección que le produjo el ataque, lo conducido a la muerte como si se tratase de una condena, el día 17 de febrero.

Esta es una continua y triste realidad que ha convivido entre nosotros, ya que en el pasado se han repetido este tipo de casos, por lo cual exigimos al gobierno el mejoramiento de sistema de salud que permita tener unas condiciones de vida digna de un ser humano.

2. Pedimos al gobierno nacional cumplir con lo pactado en los Acuerdos de Paz y que den celeridad a la terminación de los campamentos en las Zonas Veredales ya que a estas alturas no se ha cumplido ni con el 20% de las obras, por favor, no dilaten más la excarcelación de los prisioneros políticos y que la ley de amnistía sea una realidad, no le sigamos el juego a los enemigos de la paz.

De parte de las FARC-EP hemos dado muestra de los más grandes esfuerzos para sacar adelante lo pactado.

Los camaradas que participamos de la huelga de hambre son 97 prisioneros de guerra.